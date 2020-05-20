تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 2016

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ 2016، على خلفية انهيار أسعار النفط نتيجة إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى 8ر0 في المئة، مقابل 5ر1 في المئة خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المعدل إلى 9ر0 في المئة.

وكانت آخر مرة ينخفض فيها معدل تضخم أسعار المستهلك إلى هذا المستوى في آب/أغسطس 2016.

في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا إلى 4ر1 في المئة خلال الشهر الماضي، مقابل 6ر1 في المئة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني أيضا تراجع أسعار المنتجين (الجملة) لأول مرة منذ يونيو 2016 بسبب تراجع أسعار البترول والكيماويات والأدوية.

تراجعت أسعار الجملة بنسبة 7ر0 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كانت الأسعار قد زادت بنسبة 3ر0 في المئة سنويا خلال آذار/مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 4ر0 في المئة.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0 في المئة عن الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 2ر0 في المئة شهريا خلال مارس الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 5ر0 في المئة شهريا خلال الشهر الماضي.