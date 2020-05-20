زعيم طالبان أفغانستان يؤكد التزام الحركة باتفاق السلام مع واشنطن

أكد زعيم حركة "طالبان" أفغانستان، الملا هيبت الله آخوند زادة، التزام "طالبان " باتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي.

وحث آخوند زادة - حسبما أفادت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء، (واشنطن ) على ألا تضيع الفرصة التي من المفترض أن تنهي الحرب في أفغانستان ، وألا تسمح بعرقلة هذا الاتفاق أو تأجيله.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت اتفاقا مع "حركة طالبان " في فبراير الماضي - بعد أشهر من المفاوضات - حيث من المتوقع أن تسحب (واشنطن ) قواتها من أفغانستان بموجب الاتفاق، بحلول العام القادم، وذلك مقابل ضمانات أمنية.