 زعيم طالبان أفغانستان يؤكد التزام الحركة باتفاق السلام مع واشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم طالبان أفغانستان يؤكد التزام الحركة باتفاق السلام مع واشنطن

أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 1:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 1:12 م

أكد زعيم حركة "طالبان" أفغانستان، الملا هيبت الله آخوند زادة، التزام "طالبان " باتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي.

وحث آخوند زادة - حسبما أفادت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء، (واشنطن ) على ألا تضيع الفرصة التي من المفترض أن تنهي الحرب في أفغانستان ، وألا تسمح بعرقلة هذا الاتفاق أو تأجيله.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت اتفاقا مع "حركة طالبان " في فبراير الماضي - بعد أشهر من المفاوضات - حيث من المتوقع أن تسحب (واشنطن ) قواتها من أفغانستان بموجب الاتفاق، بحلول العام القادم، وذلك مقابل ضمانات أمنية.

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