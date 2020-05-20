أمريكا تبيع سندات مدتها 20 عاما لأول مرة منذ 1986

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باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سندات مدتها 20 عاما للاكتتاب لأول مرة من 1986. بلغت حصيلة الطرح 20 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرينية 22ر1% في حين بلغ معدل التغطية 53ر2 مرة من حجم الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

يأتي طرح وزارة الخزانة الأمريكية للسندات العشرينية في إطار اتجاهها نحو زيادة أجل سداد ديونها التي ارتفعت بمعدلات سريعة للغاية، لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس، إن الحكومة تعتزم التوسع في طرح السندات من فئة العشر والعشرين والثلاثين عاما.

وأضاف مونشن "ما أود عمله هو الاحتفاظ بمقدار كبير من الأموال ذات الفائدة المنخفضة، حتى يمكن سداد الأموال المقترضة والتعامل معها على مدى فترة زمنية طويلة".