الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جامبيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل على متنها 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جامبيا، لمساعدتها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 4 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال عمر المهيري، القائم بالأعمال لدى سفارة الإمارات في السنغال -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- إن تقديم المساعدة إلى جامبيا يعد جزءا من المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضاف أن حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم هي ركيزة أساسية لدى الإمارات لمساعدة الدول الأخرى على مواجهة هذه الأزمة.