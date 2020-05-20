الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء خطط ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية

قال المسؤول الفاتيكاني البارز المطران بول ريتشارد جالاغر اليوم الأربعاء إن الفاتيكان قلق إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة لضم مناطق في الضفة الغربية.

وقال جالاغر في بيان: "الفاتيكان يتابع الموقف عن كثب ويعرب عن قلقه بشأن أي إجراءات في المستقبل قد تزيد من تعريض الحوار للخطر".

ومع أن المنصب الرسمي لجالاغر هو وزير العلاقات مع الدول، يمكن وصفه بأنه وزير خارجية الفاتيكان.

وقال المطران إنه تلقى اتصالا من صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي أبلغه "بالتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وإمكانية فرض إسرائيل لسيادتها من جانب واحد على جزء من تلك الأراضي، مما يزيد من تعريض عملية السلام للخطر".

وأضاف أن الفاتيكان يأمل في "أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون قريبا من الوصول مرة أخرى إلى إمكانية التفاوض بشكل مباشر بشأن اتفاق بمساعدة المجتمع الدولي، حتى يعم السلام أخيرا في الأرض المقدسة المحبوبة جدا لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين".

وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأحد الماضي، حيث تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الوقت قد حان لضم مستوطنات الضفة الغربية، مع انتظار موافقة الولايات المتحدة.

وتدعو خطة الشرق الأوسط التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير إلى أن يصبح نحو 30% من الضفة الغربية جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة خوفا من اعترافها بمطالب إسرائيل بأجزاء من الضفة الغربية يحتاجونها من أجل دولة مستقبلية.