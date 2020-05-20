أطباء التكليف يطالبون بلقاء عاجل مع مدبولي: نريد العودة للنظام القديم

جدد أطباء تكليف دفعة مارس 2020، الممتنعون عن التسجيل في النظام الجديد، مطالبهم لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاجتماع العاجل بممثلي الدفعات؛ لشرح منطق امتناعهم عن التسجيل، وعرض مطالبهم لحل تلك الأزمة.

قال شباب الأطباء، في بيان اليوم، إن نحو 40 يوما مرت منذ الامتناع عن التسجيل في حركة التكليف، تمت فيها مخاطبة مسئولي وزارة الصحة، وعرض مساوئ النظام الجديد، في ظل تعنت دون الاستماع لمطالب الأطباء، موضحين أن وزيرة الصحة لم تجتمع بممثلي الدفعات، ولم تستجب لمطالبهم.

وأضاف البيان: "أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأطباء سيكلفوا السبت القادم في نظام مختلف تماما عن سابقيه، وذلك بتكليف الأطباء جميعا على المستشفيات لمدة عام، وفراغ تام لوحدات الطب الوقائي، ومن ثم إدراجهم بعد هذا العام في نفس النظام المعترضين عليه بالأساس؛ ما يزيد الأمر إلا تعقيدا، وما يزيد عجز الوحدات الصحية إلا سوءا"، مؤكدين أن مطلبهم هو العودة لنظم التكليف المتعارف عليها لسنوات، لا لأي مشروع آخر يلتف حول مطلبنا الواضح.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، أعلنت عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في أحد المسارين طبقا لرغبة الطبيب، الأول: تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، والثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.