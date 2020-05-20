ألمانيا تخطط لإغلاق مطار تيجل في برلين منتصف يونيو

بسبب أزمة جائحة كورونا، تخطط ألمانيا لإغلاق مطار تيجل في العاصمة برلين بصورة مؤقتة اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية المحلية لولاية برلين اليوم الأربعاء أن الحكومة الاتحادية وولايتي برلين وبراندنبورج اتفقت على ذلك اليوم خلال اجتماع للجمعية العمومية.

وقد تم بالفعل تقديم الطلب الخاص بذلك الأمر إلى هيئة الطيران الألمانية. وإذا لم يتعاف عدد الركاب بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، فيستوقف نشاط المطار لمدة شهرين. وكانت باريس قد أغلقت مطارها أورلي في أول أبريل الماضي، ونقلت رحلات إلى مطار شارل ديجول بطريقة مماثلة.

وتعاني شركة "برلين براندنبورج" المشغلة لمطار تيجل من خسائر في الإيرادات تقدر بمئات الملايين من اليورو بسبب أزمة الجائحة. وكان مطار تيجل القريب من وسط العاصمة استقبل العام الماضي أكثر من 24 مليون راكب، ليحل المطار بذلك في المرتبة رقم 4 عقب مطارات فرانكفورت وميونخ ودوسلدورف.

ويوجد في ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين مطار شونفيلد، والذي استقبل العام الماضي نحو 11 مليون راكب.

وفي الآونة الأخيرة، وصل عدد الركاب في مطاري تيجل وشونفيلد إلى نحو ألفي راكب يوميا.

وسيُجرى إغلاق مطار تيجل في كافة الأحوال بحلول نهاية هذا العام، حيث ستقلع آخر طائرة من المطار في 8 نوفمبر المقبل، وذلك عقب افتتاح مطار العاصمة الجديد "برلين براندنبورج" في 31 أكتوبر المقبل، بعد إرجاءات دامت سنوات عديدة.