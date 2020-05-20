المغرب يسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7133 داخل البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء اليوم الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 194 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 197 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 4098.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 325 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.