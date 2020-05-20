 مقتل 50 عنصرا من طالبان وإصابة أكثر من 60 آخرين في اشتباك مع الأمن بأفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 50 عنصرا من طالبان وإصابة أكثر من 60 آخرين في اشتباك مع الأمن بأفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 10:32 ص

قُتل 50 عنصرا من حركة (طالبان)، وأصيب أكثر من 60 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في ضواحي مدينة (قندوز) شمال أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية -في بيان نشرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- أن مسلحي (طالبان) شنوا هجوما منسقا على مدينة (قندوز).

وأوضحت الوزارة، أن القوات تصدت بشكل فعال وردت على الهجوم بدعم من القوات الجوية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 من مسلحي (طالبان) وإصابة أكثر من 60 آخرين، مشيرة إلى أنها نشرت قوات خاصة إضافية في (قندوز) للسيطرة بشكل أفضل على الوضع في المدينة.

ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.


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