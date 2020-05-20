عريقات: قرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل وواشنطن دخل حيز التنفيذ

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأربعاء إن القرار الفلسطيني بالتحلل من الاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية "دخل حيز التنفيذ بشكل فوري".

واعتبر عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن إسرائيل "لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق اوسلو الذي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، إنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها".

وقال "إننا شعب تحت الاحتلال وشخصيتنا القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الامم المتحدة".

وأضاف أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وعلى اسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء أمس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وقال عباس، في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله إن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".

وأضاف أن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي".