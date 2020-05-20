أطباء تكليف 2020: لن نسجل فى التكليف إلا بعد التواصل مع الصحة وضمان تحقيق مطالبنا

ثمن أطباء تكليف دفعة مارس 2020، الممتنعون عن التسجيل في النظام الجديد، كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة التكليف.

وقال أطباء التكليف فى بيان لهم اليوم، إنهم تابعوا خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن تراجعا عن نظام التكليف الجديد، موضحين أن ما تم نشره غير واضح؛ حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما هيته.

وأعلن شباب الأطباء استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمسؤولين، لضمان أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، أعلنت عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى احدي المسارين طبقا لرغبة الطبيب

الأول: تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.