مسؤول بالجيش الليبي: مقتل 39 عنصرا من مليشيا السراج في قاعدة الوطية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن قاعدة الوطية الليبية لم يكن بها أي طائرات ولا تستخدم في أغراض عسكرية، لافتًا إلى أن الجيش الليبي ليس من مصلحته البقاء عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القاعدة كانت مصيدة ومقر استهداف لمليشيا رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مؤكدًا مقتل 39 عنصرًا من عناصر المليشيا وهروب الباقي من القاعدة.

وأشار إلى أن «الإخوان أوضحوا وجههم الحقيقي ولا يريدون مغادرة ليبيا»، مشددًا على أن بقاء الإخوان غضبًا عن الليبيين وإرادة الشعب وإخراج الجيش عن مواقعه لن يتم.

وذكر أن العديد من المرتزقة غادروا نظرًا لشراسة المعارك، فضلًا عن عدم الحصول على الأموال التي وعدت تركيا بسدادها لهم، متابعًا: «تم سداد شهر واحد والباقي لم يتم، وهناك هجرة حقيقية منهم نحو إيطاليا».

وأعرب عن تأييده لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا اليوم، مستطردًا: «لا نقاتل تنظيمًا أو إرهابيين ولكن نقاتل دولة تريد فرض إرادة غصبًا عنا، لن نتراجع وإرادتنا قوية، هذه حرب وهناك معارك حفاظًا على جنودنا».

وكشف الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، تفاصيل الأحداث التي وقعت في قاعدة الوطية غربي البلاد، حيث نشر الجيش الليبي بيانًا أوضح فيه أنه تم «سحب كل الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والمستشفى الميداني، وكل الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، حيث لم تعثر الميليشيات إلا على منظومة متضررة ومحطمة، وطائرات الخردة من عام 1980».