أظهرت دراسة فرنسية حديثة، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ظهر في فرنسا في 16 نوفمبر الماضي في إقليم "كولمار" أي قبل ظهوره في الصين بشهر والإعلان الرسمي لظهوره على الأراضي الفرنسية بأربعة أشهر.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن أطباء الأشعة في مستشفى "ألبرت شفايتزر" في كولمار عثروا على أثار للإصابة بالفيروس في ماسحات الأشعة على الصدر في نوفمبر الماضي، في إطار بحثهم عن "الحالة صفر" في فرنسا.

وقام مركز الأشعة الطبي في مستشفى ألبرت شفايتزر في كولمار (أوت رين) بفحص حوالي 4556 ماسحًا تم إجراءه بين 12 أكتوبر 2019 حتى 30 أبريل الماضي، وأظهرت النتائج عدة حالات من "كوفيد-19" في وقت مبكر من 16 نوفمبر في منطقة تضررت بشدة من الوباء.

وأوضحت "لوفيجارو" إلى أن العديد من الدراسات الحديثة ترجح أن فيروس كورونا المستجد ظهر في فرنسا في وقت مبكر أكثر مما نتخيل بكثير، مشيرة إلى أنه في مطلع مايو الجاري وجد الأطباء في "بوندي" حالة إصابة تعود إلى 27 ديسمبر الماضي بفضل إعادة تحليل العينات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثون في فرنسا يتجهون إلى البداية من الصفر بإعادة تحليل جميع العينات وإعادة فحص الحالات السابقة للتبع بداية الفيروس في فرنسا، وهو ما يعمل عليه قسم الأشعة في مستشفى ألبرت شفايتزر".

من جانبه، قال رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى ميشيل شميت، إن هدف هذه الدراسة الجديدة ذو شقين: الأول يتمثل في فهم كيف كان هذا المرض قادرًا على الظهور والانتشار"، والثاني يتمثل في التفكير في "كيفية القيام بعمل أفضل في المرة القادمة، وكيفية الاستجابة في وقت أقرب، فإن انتشار الوباء سوف يتكرر".

وبعد دراسة دقيقة، تم تصنيف كل ملف إلى ثلاث فئات: "غير موحى بـ"كوفيد" في حالة عدم وجود شذوذ يكشف وجود الفيروس و"أعراض متوافقة مع كوفيد" و"كوفيد النموذجي" (الإصابة المؤكدة). وفيما يتعلق بالاثنين الأخيرين، يلزم رأي الطبيب للتحقق من صحة الإشارة أو عدم ذكرها.

وتمكن العديد من أطباء الأشعة من مستشفى كولمار من تسليط الضوء على حالتين من "الشذوذ الرئوي النموذجي الناجم عن "كوفيد-19"من منتصف نوفمبر، و12 حالة في ديسمبر، و6 حالات في يناير.