إصابة أدريان ماريابا لاعب واتفورد الانجليزي بفيروس كورونا

قال أدريان ماريابا مدافع فريق واتفورد اليوم الأربعاء إنه أحد ثلاثة لاعبين في النادي المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو المسابقة يومي الأحد والإثنين الماضيين.



وأكد ماريابا /33 عاما/ أنه لا يعاني من أي أعراض، مشيرا إلى أنه من بين ستة أشخاص في ثلاثة أندية جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية.



وكشف لاعب واتفورد لصحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية "لقد كانت مفاجأة كبيرة لأنني لم أغادر المنزل بالفعل".



أضاف "إنه أمر مخيف للغاية كيف يمكنك أن تشعر أنك بخير تماما وأنك لم تغادر المنزل مطلقا، ورغم ذلك تصاب بالفيروس".



وتابع "لولا أنني عدت إلى التدريب وأجريت هذا الاختبار، لما اكتشفت أني مصاب بالفيروس، وسأكتفي بالأشياء المعتادة. من الواضح أن الأمر غريب جدا".



سيقوم ماريابا الآن بالعزل الذاتي لمدة سبعة أيام، وفقا للوائح.



وكان نادي بيرنلي الإنجليزي أعلن أمس الثلاثاء أن إيان وان مساعد المدرب من بين أولئك الذين جاءت فحوصاتهم إيجابية.



جاءت الاختبارات الإيجابية في الوقت الذي يتم فيه اختبار اللاعبين والموظفين في جميع أندية الدوري الممتاز العشرين. وخلال هذا الوقت، يسمح كل فريق للاعبيه بالتدرب في مجموعات صغيرة بموجب إرشادات صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.