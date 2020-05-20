بنك السودان المركزي يُصدر إجراءات مؤقتة لتخفيف آثار كورونا

أصدر بنك السودان المركزي، منشورًا يتضمن عدة إجراءات مؤقتة خاصة بتخفيف الآثار المترتبة على تفشي جائحة كورونا.

وقرر البنك المركزي، في مجال التجارة الخارجية، تمديد فترة استرداد حصيلة الصادرات شهرين إضافيين، وكذلك تمديد فترة بقاء الموارد المضافة لحساب الاستيراد لتصبح شهرين بدلاً من شهر واحد.

كما تقرر تجميد العمل بقرار غلق حسابات أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاثة شيكات خلال فترة ستة أشهر، بالإضافة إلى تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحياتها إلى نهاية العام بدلا عن 30 يونيو المقبل.

ووجه بنك السودان المركزي، المصارف بتوزيع 50% فقط من الأرباح على رأس المال القابل للتوزيع في ميزانية 2019، وذلك لتخفيف تأثير الجائحة على المواقف المالية للمصارف في ميزانية عام 2020.