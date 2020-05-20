دعابة تكلف الرئيس الروماني 1000 دولار

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فرضت هيئة رقابية معنية بمكافحة التمييز في رومانيا اليوم الأربعاء غرامة على الرئيس كلاوس يوهانيس، بسبب تصريح تم اعتباره مسيئا للأقلية المجرية.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 5000 ليو (1130 دولارا) على يوهانيس لإشارته أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (بي إس دي) - خصمه السياسي- رتب لتسليم منطقة "سيكي لاند"، المنطقة التي يهيمن عليها المجريون، إلى المجر.

وفي رد فعل على مشروع قانون يمنح استقلالية أوسع للمنطقة، قال الرئيس: "صباح الخير (بي إس دي)"، ونطق الاختصار بلكنة مجرية ثقيلة. وتم إسقاط مشروع القانون في نهاية المطاف.