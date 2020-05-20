أشار تقرير صادر عن مؤسسة سيندا البحثية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، اليوم الأربعاء، إلى أن تكلفة سلة السلع الأساسية اللازمة لأسرة من خمسة أفراد كل شهر، ارتفعت خلال أبريل الماضي إلى 29 مليون بوليفار (4ر158 دولار) بارتفاع نسبته 2ر51 في المئة عن الشهر السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تكلفة هذه السلة من السلع كانت في مارس الماضي 2ر19 مليون بوليفار (66ر236 دولار وفق أسعار الصرف في ذلك الوقت) بزيادة نسبتها 14 في المئة عن فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة هذه السلة خلال الشهر الماضي بنسبة 3273 في المئة سنويا.

ووصل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في فنزويلا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إل 2ر251 في المئة.

وبحسب تقرير المؤسسة البحثية فإن أسعار الـ 14 مجموعة غذائية التي تتكون منها سلة السلع الأساسية تزيد شهريا بما يتراوح بين 32 و9ر79 في المئة.