علماء فنزويليون قلقون من تهديدات حكومية بعدما شككوا في إحصاءات كورونا الرسمية

أعربت أكاديمية العلوم الفيزيائية والرياضية والطبيعية الفنزويلية الثلاثاء عن قلقها بشأن تهديدات مزعومة من الحكومة ضدها، بعد أن نشرت تقريرا يشكك في الأرقام المنخفضة التي تعلن عنها البلاد بشأن الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" عن رئيسة الأكاديمية، ميريا جولدواسر، القول: "تم إبلاغنا بأن شخصا ما قال في التلفزيون إننا نستحق زيارات من قوات الأمن".

وأضافت: "أعتقد أن هناك نية لخلق الخوف، لكننا سنلتزم الهدوء ونواصل العمل".

وكان تقرير نشرته الأكاديمية الأسبوع الماضي أفاد بأن فنزويلا ربما يكون لديها إصابات أكثر بنسبة 63% على الأقل مما تظهره الإحصاءات الرسمية.

وأكدت كاراكاس حتى الآن أن لديها 618 إصابة بكوروناو 10 وفيات، مما يجعل فنزويلا واحدة من أقل الدول من حيث تسجيل الإصابات بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وكانت جولدواسر تشير على ما يبدو إلى تصريح أدلى به ديوسدادو كابيلو، وهو حليف سياسي مقرب من الرئيس نيكولاس مادورو، حيث قال إنه يوجه "دعوة" لأجهزة الأمن لـ"زيارة هؤلاء الأشخاص".