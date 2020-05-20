قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة، إن مصر دخلت أزمة كورونا في وضع جيد جدًا؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه طالب منذ عام 2005 برفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء وتحرير سعر الصرف وتقليل العجز في الموازنة.

وأضاف في مقطع فيديو لمقابلة مع « EGX Talks»، نشرته «شركة القلعة القابضة»، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مساء الأربعاء: «لو كنا دخلنا هذه الأزمة في موقف مالي ضعيف كبلد كنا زماننا بندفع تمن فادح للغاية»، في إشارة منه إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن «القلعة القابضة» تعمل في تسعة قطاعات وهم؛ التكرير والطاقة والمخلفات والأسمنت والبناء والتشييد «مجموعة أسيك»، واللوجستيات، والتعدين، إضافة إلى التغليف، والزراعة والتصنيع الزراعي، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات في مصر تأثرت سلبًا بالأزمة العالمية وبعضها تأثرت إيجابيًا وأخرى لم تتأثر، وهو ما انعكس على «القلعة القابضة»؛ نتيجة التنوع في القطاعات التي تستثمر بها.

واستطرد: «آخذًا في الاعتبار حجم هذه الأزمة وتأثيرها العالمي والإقليمي والمحلي، إحنا في وضع كويس»، متابعًا: «في المتوسط مافيش تأثير سلبي كبير للأزمة في الشركات المالكين لها غير على «المصرية للتكرير».

وأشار إلى أن هامش الربح انخفض في «المصرية للتكرير»؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتدهور أسعار المنتجات البترولية، مؤكدًا أن المصفاة المالكة لها الشركة تعمل بطاقة قصوى.