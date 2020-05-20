حظر الاتحاد الأوروبي لسجائر المنثول يدخل حيز التنفيذ

دخل حظر على السجائر التي تحتوي على مادة "المنثول"، حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في محاولة جديدة لمنع الشباب من التدخين.

وتم فرض حظر على السجائر ومنتجات التبغ ذات النكهة عام 2016، لكن المنتجات التي تبلغ حصتها في السوق أكثر من 3%، مثل سجائر المنثول، حظيت بفترة سماح حتى الآن.

وتعد هذه الخطوة جزءا من "الأمر التوجيهي لمنتجات التبغ في الاتحاد الأوروبي" الذي تم اعتماده في 2014 بعد مفاوضات صعبة ومقاومة من جانب صناعات التبغ وطعون قانونية.

وتهدف مثل هذه القواعد إلى الحد من معدل التدخين بين الشباب.

وحسب المفوضية الأوروبية، فإن 26% من سكان الاتحاد الأوروبي ككل و29% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يدخنون.