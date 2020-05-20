الجامعة العربية: تحسين كفاءة الطاقة هو الحل الأمثل لمجابهة تنامي الطلب عليها

أكدت جامعة الدول العربية أن تحسين كفاءة الطاقة هى الحل الأمثل من حيث المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لمجابهة التنامي المتزايد للطلب على الطاقة بشكل عام والطاقة الكهربائية بشكل خاص.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم "الأربعاء" بمناسبة احتفالها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال كفاءة الطاقة، باليوم العربي لكفاءة الطاقة والذي يوافق21 مايو من كل عام ..وتنظم على هامش الاحتفالية مسابقة تخصص لأحد الموضوعات في هذا الإطار.

وذكرت الجامعة العربية أن اليوم العربي لكفاءة الطاقة يمثل في دورته الثامنة حدثا يهدف إلى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية؛ لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، وبناء شراكات وجسور من التعاون في المنطقة العربية، مع استعراض لآخر التطورات على المستوى التقني والعلمي في مجال كفاءة الطاقة، كما أنه سوف يتضمن مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول "أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة".

وأوضحت الجامعة العربية أنه في هذا اليوم يتم تسليط الضوء على أهمية كفاءة الطاقة واستعراض قصص النجاح المختلفة لكفاءة الطاقة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن إجراءات كفاءة الطاقة تعتبر من أفضل الطرق لتوفير الطاقة وبالتالي تقليل الاستثمارات اللازمة لتأمين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومساعدة الدول العربية للحد من اعتمادها على واردات الطاقة أو على البلدان المستوردة للطاقة أو زيادة الصادرات للبلدان المصدرة للطاقة من ناحية أخرى، وخاصة مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية المصاحبة لجائحة "كورونا" المستجد " كوفيد-19 "والتي أثرت على كل دول العالم، اقتصاديا وماليا بشكل سلبي للغاية ومما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية حادة.

ونقل البيان عن الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية قوله" إنه نظرا لانتشار الجائحة العالمية المعروفة ب" كوفيد-19" على نحو فريد وغير مسبوق وبسبب شروط العزل والحجر الصحي، تعذر إجراء احتفالية بهذه المناسبة"، داعيا الدول العربية لإقامة فاعليات وبرامج وأنشطة تعزز من كفاءة الطاقة على المستوى القطري.