 فحوصات الأجسام المضادة في المناطق الفقيرة بنيويورك تكشف إصابة ثلث سكانها بكورونا - بوابة الشروق
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فحوصات الأجسام المضادة في المناطق الفقيرة بنيويورك تكشف إصابة ثلث سكانها بكورونا

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 10:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 10:51 م

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في المجتمعات الأكثر فقرا في مدينة نيويورك، حيث ثبت بالفحص أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة من السكان توجد بجسمه أجسام مضادة، في بعض المناطق.

وأظهرت النتائج أن 27% من بين 8000 شخص تم فحصهم في مناطق فقيرة ومناطق الأقليات لديهم أجسام مضادة، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس، وهو أعلى بكثير من نسبة 20% في المدينة بوجه عام.

وقال كومو في مؤتمر صحفي يومي إن أكثر من 40 بالمئة لديهم أجسام مضادة في منطقتين أغلب سكانهما من أصل أفريقي، ومن أصل إسباني، وهما براونزفيل في بروكلين وموريسانيا في برونكس.

وقال كومو إن النتيجة أثبتت أن الفيروس أصاب أعدادا من السكان في المناطق ذات الدخل المنخفض، تفوق أعداد نظرائهم في المناطق الأخرى بكثير.

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