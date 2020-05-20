الهند وبنجلادش تستعدان لوصول الإعصار المدمر أمبان وسقوط أول قتيل

يتوقع أن يضرب "أمبان" أقوى إعصار يتشكل في خليج البنجال، اليوم الأربعاء الهند وبنجلادش اللتين تخشيان تسجيل أضرار جسيمة وقامتا بإجلاء حوالى مليوني نسمة.

وقبل وصوله، أدى الإعصار إلى مقتل متطوع في منظمة الهلال الأحمر في بنجلادش. وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد في إجلاء قرويين، في نهر في مدينة كالابارا الساحلية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نور الاسلام خان المسؤول في الهلال الأحمر في بنجلادش لوكالة الصحافة الفرنسية إن المتطوع "كان يحمل مكبرا للصوت ثقيلا ويرتدي حذاء مضادا للمطر وواقيا من الرياح، لذلك لم يتمكن من السباحة وغرق بسبب وزن معداته".

ويفترض أن يضرب "أمبان" البر عند الحدود بين الهند وبنجلادش جنوب مدينة كالكوتا، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 185 كلم في الساعة. ويخشى خبراء الأرصاد الجوية حدوث مد بحري قد يصل ارتفاع الموج فيه إلى خمسة أمتار.

وقامت بنجلادش بإيواء 1,5 مليون شخص يقيمون في مناطق ساحلية منخفضة. في الجانب الهندي تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في ولاية البنغال الغربية (شرق) وعشرين ألفا آخرين في منطقة أوديشا المجاورة.

وبلغت قوة الإعصار الذي تشكل في البحر في نهاية الأسبوع، أمس الأول، أربعة درجات على سلم سافير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات، ترافقه رياح تتراوح سرعتها بين 200 و240 لكم في الساعة. وهو أقوى إعصار ينشأ في خليج البنغال منذ 1999. وفي تلك السنة أسفر الإعصار عن مقتل عشرة آلاف شخص في أوديشا.

وعلى الرغم من تراجع قوة الإعصار في الساعات الأخيرة مع اقترابه من السواحل، تتوقع سلطات بنجلادش والهند خسائر مادية هائلة.

وقال المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية في الهند مروتيونجاي موهاباترا "إنها سرعة مدمرة يمكن أن تسبب خرابا على نطاق واسع. هذا قد يقتلع أشجارا ويلحق اضرارا بالكثير من البنى التحتية".