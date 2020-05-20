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قال الفنان سمير صبري، إنه يتابع مسلسل «الاختيار»، معقبًا: «بحبه جدًا».

وأضاف أثناء حواره لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «في طيور ظلام بيستغلوا الدين في أغراض سياسية وناس بتضحي عشاننا وإحنا مش حاسين بدة»، متابعًا: «إحنا محتاجين لمليون حاجة زي مسلسل «الاختيار»».

واستطرد: «إحنا محتاجين نحس بأبطالنا في الجيش والشرطة بيعملوا إيه عشان إحنا نعيش»، داعيًا بإرسال أبناء شهداء الجيش والشرطة للتعلم في أرقى المدارس الأجنبية؛ حتى يتخرجوا منها ويلتحقوا بأرقى الجامعات، وفقًا لتعبيره.

جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.