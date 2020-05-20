حماس تدعو عباس لترجمة التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل على الأرض

دعت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "ترجمة حقيقية على الأرض" لإعلانه التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال، توجّه يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة".

وأضافت أن "هذا التوجه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم، والمسارعة في تنفيذه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية".

وحثت حماس على عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير أو أي اجتماع آخر يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت حماس أن "مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن، يتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة".

وكان عباس أعلن مساء أمس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وقال عباس في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله إن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".

وأضاف أن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي".