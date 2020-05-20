تجربة السويد في التعامل مع الأزمة مُطبقة في مصر وليست قابلة للتطبيق



قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن الوضع الحالي لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يحتاج إلى تكاتف كل الأطراف، لافتًا إلى أنه يساعد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بكل الطرق في ظل الأزمة.

وعن تصريحاته بالنظر إلى دولة السويد في التعامل مع الأزمة، أضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن السويد فتحت العمل ومنعت العجائز من النزول وطبقوا الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الفيروس.

ولفت إلى أن إصابات كورونا بالسويد لم تزد عن إصابات إيطاليا التي طبقت الإغلاق الكامل للحياة، قائلًا إن تجربة السويد في التعامل مع الأزمة مُطبقة في مصر وليست قابلة للتطبيق.

وذكر أن نحو 70% من المواطنين لا يهتمون بفيروس «كوفيد - 19»، فضلًا عن أن جميع المشروعات الإنشائية تعمل، مشيرًا إلى أن مصر طبقت الإجراءات الاحترازية حتى لا ينتقدها الأشخاص.

