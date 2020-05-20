المصرف المركزي السوري يحذر من التلاعب بسعر صرف الليرة

حذر مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء، من وصفهم بالمتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية سواء شركات أو أفراد بعد هبوط قيمتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وقال المصرف المركزي في بيان له عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سوف يستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان "مصرف سوريا المركزي بموجب مهامه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة سورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد ".

وشهدت الليرة السورية خلال اليومين الماضين هبوطاً كبيراً في قيمتها حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أكثر من 1850 / ليرة سوريا.

وأرجع البعض انخفاض قيمة الليرة الى الخلافات بين الحكومة السورية وصاحب شركة سيريتل رامي مخلوف، فقد أرصدت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز على أموال منقولة وغير منقولة لمخلوف وعائلته وحرمانة من التعاقد مع الجهات الحكومية.