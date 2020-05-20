أحد أبطال الحظر في إيطاليا: خضعت للحجر الصحي ثلاث مرات

كانت فترة الإغلاق لمدة 55 يوما أمرا صعبا بقدر كافِ لمعظم الإيطاليين، ولكن الوضع كان أكثر صعوبة بالنسبة للطالب الجامعي لورنزو دي بيراردينو 22 عاما، حيث خضع للحجر الصحي ثلاث مرات، بصورة منفصلة.

وحتى قبل أن تقوم السلطات الإيطالية بفرض القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في شهر مارس 2020، شهد الشاب الايطالي فترات إغلاق في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، وفي ثكنات عسكرية تقع بالقرب من روما أيضا.

وقال الشاب في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من منزله في وسط إيطاليا: "خضعت للحجر الصحي - بشكل أساسي - ثلاث مرات... اعتقد أنني كنت غير محظوظ بعض الشيء."

وأمضى دي بيراردينو خمسة أشهر ونصف في مدينة ووهان، في إطار برنامج للتبادل الطلابي، وكان من المقرر أن يعود إلى بلاده بعد أيام قليلة من قرار إغلاق المدينة، ليصبح عالقا هناك.

ويقول دي بيراردينو وهو يعود بالذاكرة: "تم إغلاق ووهان بالكامل، من خلال نشر أفراد الجيش ووضع حواجز على الطرق. وكان المواطنون يتعاملون مع الأمر على محمل الجد بقدر أكبر مما كان الوضع عليه هنا في إيطاليا، على الأقل في البداية".

وأضاف: "كنت داخل حرم جامعي، وكنا نخضع لمراقبة أمنية"، وخلال تلك الفترة :"لم أخرج إلا لشراء الطعام كميات كبيرة من السوبر ماركت تحسبا للمستقبل".

وقام سلاح الجو الإيطالي بإعادة دي بيراردينو إلى بلاده في نهاية الأمر، وذلك في الثالث من فبراير الماضي، ومعه 50 إيطاليا آخرين، ولكنه اضطر إلى قضاء 17 يوما قيد الحجر الصحي داخل مجمع عسكري.

وعاد الشاب إلى مسقط رأسه في 20 من فبراير، حيث وجد أن بعض السكان المحليين ينظرون إليه بشكل مثير للشك بعض الشيء. ويقول: "كنت أرى بعض الاشخاص الذين كانوا يتعاملون بطريقة غريبة من حولي، ولكنني توقعت ذلك".

وفي نفس اليوم، تم اكتشاف أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا في إيطاليا، في بلدة كودوجينو شمالي البلاد، وأخذ الوباء في الانتشار بعد ذلك. ويقول دي بيراردينو: "لم يكن هناك ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك أيضا في إيطاليا آنذاك. لقد كان بإمكاننا اتخاذ الكثير من الاحتياطات بالطبع، ولكننا نقول ذلك بعد فوات الأوان".

وكان دي بيراردينو من أجل الحصول على شهادة في القانون، وهو يتطلع إلى العمل في المجال الدبلوماسي، ولكنه أيضا صحفي مستقل متخصص في التقارير الرياضية عبر الانترنت، وفي مسابقات ألعاب الفيديو الاحترافية.

وبعد ما تابع الشاب الوضع في الصين عن قرب، يقول إنه "من السهل" أن ينتقد الغرب النظام الشيوعي في بكين بسبب تعامله مع الوباء، "ولكن ذلك ليس ممكنا بدون وجود أدلة".

و كانت إيطاليا الدولة أكثر الدول تضررا من الفيروس في أوروبا خلال أشد أيام الأزمة ضراوة، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الوفاة بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي، والناجم عن الفيروس.

إلا أن منحنى العدوى أصبح مسطحا، وقد تمكن المواطنون منذ الرابع من أيار/مايو، من الخروج مرة أخرى لزيارة الأقارب وممارسة التمارين الرياضية، كما صار من الممكن أن تقدم الحانات والمطاعم خدماتها شريطة عدم جلوس الزبائن في الداخل، كما تم استئناف أعمال التصنيع والبناء.

إلا أن حياة دي بيراردينو لم تتغير كثيرا.، رغم كل ذلك.

ويقول دي بيراردينو: "يرى كثير من المواطنين هذا التاريخ، الرابع من مايو، باعتباره يوم "الحرية للجميع"، ولكنني أعتقد أنهم يرتكبون خطأ كبيرا"، معربًا عن تأييده لتحذيرات الحكومة بشأن ضرورة استمرار توخي الحذر.

وأوضح: "علي أن أبقى في المنزل وأدرس، على أي حال...قمت بزيارة أقارب لم أرهم منذ زمن بعيد، وبخلاف ذلك، لست حريصا على الخروج، ربما بسبب ما عانيته."

ويستعد دي بيراردينو، وتساعده أسرته، لخوض امتحانات الجامعة عبر الإنترنت.

وعن محنة بقائه داخل المنزل يقول: "إذا كنتم تريدون أن تعرفوا كيف تمكنت (من الصمود) كل هذا الوقت؟ أرى أننا يجب أن نفعل ذلك، سواء كنا نرغب فيه أم لا، هذا ما كنت أفكر فيه منذ بدأت كل هذه الفوضى."

أما بالنسبة لعطلات الصيف، والتي من الممكن أن تتسبب القيود المفروضة على حركة السفر خلالها في إفساد خطط السفر الخاصة بمعظم المواطنين، فمن الصعب جدا التفكير في ذلك.

ويقول دي بيراردينو: "آمل أن تأتي (تلك العطلات) في ظل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ولكننا في شهر أيار/مايو بالفعل، ومن الممكن أن يحدث أي شيء خلال الأيام المقبلة. سأكون سعيدا لمجرد أن أصبح قادرا على الاسترخاء فقط أكثر من قيامي بعطلة."