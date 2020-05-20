تقدمت نقابة المهن التمثيلية وشبكة تليفزيون النهار باعتذار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ما تضمنته الحلقة الأولى من برنامج المقالب (البروفة) تقديم الفنانتين بدرية وانتصار، والتي تم إذاعتها على قناة النهار أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت "النهار" و"الممثلين" في بيان مشترك، على رفضهما أي سلوك من شأنه المساس بالأشخاص ذوي الإعاقة بأي أداة كان، سواء من خلال عمل فني أو بأي سبيل آخر.

وخلال البيان، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون النهار على حرصهما على تلافي ذلك مستقبلاً، معربين عن خالص تقديرهما للأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أصيل من نسيج المجتمع المصري الذي لا يستقيم دونهم.