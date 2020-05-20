تراجع التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 4 سنوات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم بالمملكة المتحدة خلال شهر إبريل الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات، تحت ضغط التداعيات السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا التي هبطت بأسعار الطاقة العالمية ، وقوضت نسب الاستهلاك.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني، هبط مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.8% على أساس سنوي في إبريل الماضي مقابل 1.5% في مارس السابق له، وبما يتماشي مع تقديرات المحللين.

ويرجح بنك إنجلترا (المركزي) تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى من 1% خلال الأشهر المقبلة، فيما يقول نائب محافط البنك بن برودبنت: "ربما قد يهبط التضخم إلى ما دون الصفر بحلول نهاية العام الجاري، مستبعدا أن يكون ذلك بداية لمرحلة انكماش مطولة".

وكان مكتب الاحصاءات البريطاني قد ذكر في وقت سابق أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين ستكون على الأرجح ضعيفة نظرا إلى أن تدابير الاغلاق التي اتخذتها البلاد منذ نهاية مارس الماضي منعت خبراء الإحصاء من تحديد أسعار نطاق واسع من السلع.