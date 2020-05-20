إيطاليا تتفادى أزمة حكومية بعد نجاة وزير العدل من تصويت بسحب الثقة

نجا وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي من تصويتين بسحب الثقة في البرلمان اليوم الأربعاء. وكان نجاح التصويت سيؤدي إلى أزمة حكومية.

ورفضت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراحين الذي قدم أحدهما أحزاب المعارضة اليمينية، حيث رفضه 160 عضوا بالمجلس بينما أيده 131 عضوا، وبادر بالاقتراح الثاني حزب "المزيد من أوروبا"، المعارض الليبرالي الصغير، ورفض 158 عضوا المقترح بينما أيده 124 عضوا.

وظلت النتيجة غير واضحة حتى الصباح لأن حزب"تحيا ايطاليا" المشارك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، هدد بالتصويت ضد بونافيدي.

لكن رينزي تراجع أثناء حديثه في مجلس الشيوخ.

وحذر حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم، من أن نجاح التصويت على سحب الثقة من بونافيدي كان سيؤدي إلى إسقاط الحكومة بأكملها.

ويرجع السبب في جزء من انتقادات المعارضة ضد بونافيدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، من بينهم عدد قليل من أعضاء المافيا، لتخفيف اكتظاظ السجون وسط جائحة كورونا المستجد.