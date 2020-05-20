ميركل: من المتوقع صدور قرار بشأن لوفتهانزا قريبا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يصدر قرار "قريبا" بشأن حزمة الإنقاذ الخاصة بشركة لوفتهانزا للطيران.

وأضافت ميركل أن الحكومة تجري "محادثات مكثفة" مع الشركة ومع المفوضية" ومن المنتظر صدور قرار قريبا"، مشيرة إلى أنها لا يمكنها الحديث عن تفاصيل المحادثات الجارية.

وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد اتفقت الحكومة على مقترح مشترك لحزمة إنقاذ لوفتهانزا، لكن تفاصيل الاتفاق غير معروفة بعد.

كانت مجلة "شبيجل" ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الحكومة اتفقت على الكيفية التي ستتدخل بها الدولة في الشركة التي تعثرت بسبب جائحة كورونا، وذكرت المجلة أن ميركل ووزير المالية أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر التماير اتفقوا على حل توافقي.

ورفض المتحدث باسم وزارة المالية والمتحدث باسم وزارة الاقتصاد الرد على سؤال من (د.ب.أ) عما ورد في تقرير المجلة.

وكتبت "شبيجل" أن من المنتظر أن ينص الاتفاق على أن تسهم الحكومة الاتحادية بـ25% وسهم في الشركة المتعثرة بقوة مقابل توفير رأس مال إضافي للشركة، وستشغل الحكومة مجلسي إشراف.

ويبلغ إجمالي مساهمة الحكومة في الشركة تسعة مليارات يورو.

وتتفاوض الحكومة ولوفتهانزا منذ أسابيع حول تقديم مساعدات حكومية للشركة المتعثرة، وثمة خلاف داخل الائتلاف الحكومي حول نماذج التدخل في لوفتهانزا.