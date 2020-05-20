السفارة المصرية بالكويت تيسير اخر رحلقة العالقين غدا

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، قيام شركة مصر للطيران غدا الخميس، بتسيير آخر رحلة لإعادة نحو 300 عالق إلى القاهرة.

وأوضحت السفارة المصرية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن إجمالي أعداد العالقين الذين تم نقلهم بالتنسيق إلى القاهرة، بالتنسيق بينها وبين السلطات الكويتية، بلغ 6 آلاف و300 مواطن من أبناء الجالية على متن 36 رحلة استثنائية.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أول مايو الجاري، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وذكرت أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.