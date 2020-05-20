جامعة كامبريدج: استمرار المحاضرات على شبكة الإنترنت حتى صيف 2021

قال متحدث باسم جامعة كامبريدج البريطانية -اليوم الأربعاء- إن محاضرات الجامعة سوف تظل إليكترونية على شبكة الأنترنت حتى صيف العام القادم 2021 كإجراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أنها تتكيف باستمرار مع النصائح المتغيرة التي تظهر خلال الوباء، مضيفة أن "الجامعة قررت استمرار المحاضرات على شبكة الانترنت خلال الفترة المذكورة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا".

يُشار إلى أن جامعة كامبريدج تُعد الأولى في المملكة المتحدة التي تعلن عن خططها الدراسية للعام المقبل في ظل جائحة كورونا.