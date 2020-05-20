محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تبرع الغرفة التجارية في سوهاج بشيك بمبلغ مليون و240 ألف جنيه؛ لدعم القطاع الصحي وشراء أجهزة طبية "تنفس صناعي" لصالح مرضى كورونا بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعه والمستشار خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
وثمن المحافظ حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.
وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن للغرفة دور هام نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم بإجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبة مليون و240 ألف جنيه، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من أجل مساعدة أهالي المحافظة.