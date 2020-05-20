محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تبرع الغرفة التجارية في سوهاج بشيك بمبلغ مليون و240 ألف جنيه؛ لدعم القطاع الصحي وشراء أجهزة طبية "تنفس صناعي" لصالح مرضى كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه والمستشار خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وثمن المحافظ حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن للغرفة دور هام نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم بإجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبة مليون و240 ألف جنيه، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من أجل مساعدة أهالي المحافظة.