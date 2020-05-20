الفنزويليون يتحدون الإغلاق وانتشار جائحة كورونا ويعودون إلى أعمالهم

دفع الجوع الآلاف من الفنزويليين إلى المخاطرة بتعرضهم للإصابة بالعدوى من فيروس كورونا المستجد، وخرجوا إلى أعمالهم في خرق لقواعد الإغلاق المفروضة في البلاد رغم وصول حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت إلى أرقام قياسية جديدة.

وذكرت الثلاثاء، وكالة أنباء بلومبرج، أن المتسوقين تدافعوا في وسط مدينة كاراكاس اليوم الثلاثاء أثناء توجههم إلى المتاجر المزدحمة التي تبيع أي شيء بدءا من دقيق الذرة ، وحتى الطماطم ومعجون الأسنان.

وعلى الرغم من أن الأوامر تقضي بعمل الشركات الأساسية فقط ، فإن ما يقرب من نصف واجهات المتاجر كانت مفتوحة ، بما في ذلك متاجر الأحذية وصالونات تصفيف الشعر التى كانت تستتر وراء جعل نصف مصاريعها مغلقة.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فنزويلا هي من بين أدنى المعدلات في المنطقة ، إلا أن حالة الكساد المستمرة منذ ست سنوات تركت النظام الصحي في البلاد عاجزا عن التعامل مع تفشي أكبر للفيروس الفتاك.

وأعلنت الحكومة زيادة قياسية تمثلت في 77 حالة إصابة جديدة أمس الاثنين ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى حالة 618 إصابة و10 حالات وفاة.