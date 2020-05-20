في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات جسام، ولا سيما مجابهة فيروس "كورونا المستجد"، إلا أنها لم تتوقف لحظة من أجل العمل على رفعة حياة المواطنين، وبخاصة الذين يعيشون بالمناطق العشوائية الخطرة، بمختلف المحافظات.

وتشهد محافظة الإسكندرية حاليًا العديد من المناطق العشوائية الخطرة، الأمر الذي دفع الدولة إلى سرعة التحرك لإنقاذ المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما تجلى في تطوير منطقة "غيط العنب"، وتحويلها من منطقة عشوائية أخرى حضارية، وكانت البداية بها فيما عرف باسم " بشاير الخير"، والتي بدأت بـ " بشاير الخير 1 " و" بشاير الخير 2 ".

وأكد اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، أن مشروع "بشاير الخير ٣" يأتي استكمالا للمشروع الكبير، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.

وأوضح العزازي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "بشاير الخير ٣" تضم قسمين الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية .. مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ولفت العزازي إلى أن القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.

وأضاف أن المنطقة الاستثمارية تضم ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

وقال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إن المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ الاف و٨٥٤ مترا.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات ؛ أنه يتم العمل على خلق مجتمعات جديدة تضم كافة الخدمات؛ والتدخل المباشر والسريع من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أنه يتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلاً عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق.

وأشار إلى أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين (٢ اسانسير)؛ كما تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ موضحًا أن المشروع يستهدف بالأخص الجيلين الثاني والثالث فهم المستقبل ويجب أن يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم.

ولفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية؛ وبدون أى مقابل؛ حيث سيتم تسليم وحدته السكنية في منطقة "مأوى الصيادين" ويتسلم وحدته الجديدة؛ مشيرًا إلى أن من كان يسكن في وحدات سكنية بالإيجار سيتم منحه الوحدة السكنية بالإيجار أيضًا مقابل ٢٥٠ جنيها شهريًا؛ كما يوجد تعاون مع وزارة التضامن من أجل توفير المساعدة بقيمة الإيجار لمنع تتطلب حالته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية والمعيشية لذلك.

وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على نظافة المشروع واستدامة أعمال التطوير؛ سيتم دفع مبلغ ٥٠ جنيها شهريا من أجل صيانة المشروع، موضحا أن المشروع يضم مسجدًا كبيرًا؛ وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس؛ ومنطقة خدمات.

وشدد على أنه تم مراعاة أيضًا أصحاب المحال التجارية بالمناطق العشوائية؛ حيث تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير محال تجارية لهم بالمشروع ووفقا للاحتياجات التى يتطلبها.

وأكد اللواء أحمد العزازي، أنه تم انجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ حيث تم إقامة المشروع عليها كانت عبارة عن بحيرة مياة صرف صحي؛ الامر الذي تطلب استخدام أسلوب الأساسات العميقة في البناء؛ مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ٧٥ شركة مصرية شاركت في تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تعيق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة للحفاظ على الحالة الصحية للعاملين بالمشروع ؛ حيث أن سلامتهم تأتي دوما في مقدمة اهتمامات الدولة.

وأوضح أن هناك ٨ مشروعات ل "بشاير الخير" بدأت ببشاير الخير ١ والذي بدأ في مارس ٢٠١٥ وانتهى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦ ومدة التنفيذ ١٨ شهرا على مساحة ١٣.٥ فدان بإجمالي ٣٤ عمارة بإجمالي وحدات سكنية ١٦٣٢، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٨١٦٠ فردا، مشيرًا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ١٥٦ محلاً تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري ٥ آلاف متر مربع، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٢٠ ألف متر مربع.

بينما بشاير الخير ٢ فقد بدأ في يناير ٢٠١٧ وانتهى في ٢٦ ديسمير ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ١٨ شهرا على مساحة ١٢ فدانا بإجمالي ٣٧ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٨٦٩، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٩١٢٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٣٣٨ محلا تجاريا بالدور الأرضي بمساحة ٣٢ مترا مربعا للمحل الواحد بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول ١٣ بمساحة ٩١٥ متر مربع للمول الواحد بإجمالي مسطح تجاري ٢٢ ألفا و٦٨٥ مترًا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥ ألف متر مربع.

وقال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات إن بشاير الخير ٢ المرحلة الثانية، بدأ في ديسمبر ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ١٢ شهرا على مساحة ٦ أفدنة بإجمالي ٢٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية ٩٩٢ ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٤٩٦٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٢١٦ محلا تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري ١٤ ألفا و٤٠٠ متر، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٧٢٠٠ متر.

وأشار إلى أن بشاير الخير ٣ بدأ تنفيذها في يناير ٢٠١٧ ومدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ١٠٥ أفدنة بإجمالي ٢٠٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٠ ألاف ٦٢٤ وحدة سكنية ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٥٣ ألفا و١٢٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٩٧٢ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري ٦٢ ألفا و٨٢٠ مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٣٠ ألف متر مربع.

وأضاف أن " بشاير الخير ٥ " ، بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ٩٠ فدانا بإجمالي ٢٨٨ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٥٢٠٠ ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٧٦ ألف فرد؛ مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ١٥٣٩ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري٩٩ ألفا و ٤٦٥ مترا؛ بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥٠ ألف متر مربع.

وأوضح أن إجمالي مسطحات أرض المشروعات الخمس بلغ ٢٢٦ فدانا وعدد العمارات السكنية ٥٧٩ بإجمالي٣٠ ألفا و٣١٧ وحدة سكنية بينما عدد السكان ١٥١ ألفا و٥٨٥ مواطنا وإجمالي عدد المحلات ٣٢٣٤، بإجمالي مسطح تجاري ٢٠٤ ألاف ٣٧٠ مترا، وإجمالي الطرق الأسفلتية٢٦٦ ألفا و ٥٠٠ متر، بينما إجمالي المسطحات الخضراء والأرصفة ٣٢٢ ألفا و٢٠٠ متر.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد سامي، أحد أطقم الإشراف بمشروع بشاير الخير ٣، في تصريحات للوكالة خلال جولة داخل المشروع، أن المشروع يضم ١٠٠ بلوك سكنى بما يبلغ ٢٠٠ عمارة سكنية؛ مشيرا إلى أن البلوك السكنى يضم دور أرضي بالإضافة إلى ١٣ دور كل دور يضم ٨ وحدات سكنية؛ أما الأبراج التجارية فالدور الأرضي محال تجارية والدور الأول للمولات التجارية ؛ بالإضافة إلى ١٢ دور سكني.

وأشار إلى أنه تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات؛ موضحًا أن العمل في المشروع كان يتم على مدار ال٢٤ ساعة يوميًا دون توقف.

وأعرب المهندس محمد سامي عن سعادته كشاب في المشاركة بهذا المشروع؛ حيث يعد نقلة نوعية ويساهم بشكل كبير في إظهار الوجه الحضاري لمصر.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد العربي، أحد أطقم الإشراف بمشروع بشاير الخير ٣، في تصريحات للوكالة خلال جولة داخل المشروع، أن المشروع يضم مسجدا رئيسيا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال واخر للسيدات؛ كما أوضح أن المشروع يضم أيضا كنيسة كبيرة على مساحة الفين متر.

وأشار إلى أن يتم توفير فرص عمل لأي عامل يرغب في العمل؛ حيث يتم مساعدته في توفير فرص عمل له.

وأكد العربي أن صعوبة بشاير الخير 3 فى اختلاف أنواع التربة ما بين طينية وملحية، موضحا أن بشاير الخير 1 تم عمل مجسات بأعماق 20 متر طولى تحت الأرض بينما؛ بشاير الخير 3 وصلت عمل الأساسات بأعماق من 30 حتى 37 مترا طوليا تحت الأرض؛ فضلا عن نقل أبراج الضغط العالي للكهرباء الذي كان متواجدا في المنطقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وأبدى عمال المشروع ومنهم أحمد محمد أحمد و ياسر عيد عبدالحميد عمال معدات حفر وتسويه عن سعادتهم بما يشهدوه اليوم من قرب الانتهاء من المرحلة الثالثة لبشاير الخير.