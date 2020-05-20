السعودية: رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

قررت السلطات القضائية السعودية، أمس الثلاثاء، رسميا إلغاء عقوبة الجلد التعزيرة التي كانت تطبق في قوانين المملكة والتي تستمد تعليماتها من الشريعة الإسلامية منذ سنوات.

وأصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مساء الثلاثاء، تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا، ويتضمن التعميم أن على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمرالملك من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

ويأتي إلغاء عقوبة الجلد أمس الثلاثاء بعد حوالي شهر من الغاء عقوبة إعدام الأطفال أو الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة.