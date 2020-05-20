 إعصار أمفان يقطع الكهرباء عن 5 ملايين أسرة في بنجلاديش - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مايو 2020 9:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إعصار أمفان يقطع الكهرباء عن 5 ملايين أسرة في بنجلاديش

دكا - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 9:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 9:21 م

قال رئيس مجلس كهرباء الريف في بنجلاديش، إن ملايين السكان صاروا يعيشون في ظلام في مناطق ساحلية في البلاد، بعد أن قطعت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار أمفان التيار الكهربائي في المنطقة.

وقال معين الدين رئيس مجلس كهرباء الريف، إن العاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من خمسة ملايين أسرة.

وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لا نعرف بالضبط مدى الضرر، ولكن يبدو أن الخسائر هائلة"، مشيرا إلى تقارير أفادت بأن الرياح العاتية اقتلعت العديد من أعمدة الكهرباء في المناطق الجنوبية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك