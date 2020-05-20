إعصار أمفان يقطع الكهرباء عن 5 ملايين أسرة في بنجلاديش

قال رئيس مجلس كهرباء الريف في بنجلاديش، إن ملايين السكان صاروا يعيشون في ظلام في مناطق ساحلية في البلاد، بعد أن قطعت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار أمفان التيار الكهربائي في المنطقة.

وقال معين الدين رئيس مجلس كهرباء الريف، إن العاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من خمسة ملايين أسرة.

وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لا نعرف بالضبط مدى الضرر، ولكن يبدو أن الخسائر هائلة"، مشيرا إلى تقارير أفادت بأن الرياح العاتية اقتلعت العديد من أعمدة الكهرباء في المناطق الجنوبية .