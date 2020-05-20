سمير صبري عن «أغاني المهرجانات»: أرفض هذا المصطلح

قال الفنان سمير صبري، إنه يرفض مصطلح «المهرجانات» الذي يُطلق على نوع معين من الأغاني في الوقت الحالي، معقبًا: «هذه الأغاني تُسمى أغاني شعبية».

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «الآن» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن المهرجانات قيمة كبيرة جدًا وكانت تُقام في عصره، عندما سافر إلى نيويورك وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك أصواتًا شعبية جيدة، لكن غير الجيد هي كلمات الأغاني البذيئة، موضحًا أنه حين ظهر المطرب أحمد عدوية كان شيئًا جديدًا، وخصوصًا مع تزامنه لعبدالحليم حافظ، لكن «حافظ» كان يحب أن يسمع له.

واستطرد: «سيد مكاوي كان متحمس لعدوية، وكنا نذهب إلى شريفة فاضل في منزلها ونسمع لمواويل عدوية»، ذاكرًا بعض الأصوات مثل «الكحلاوي والعزبي وعبدالعزيز محمود وكارم محمود وكتكوت الأمير وعبدالغني السيد».