«الشروق» ترصد 5 ظواهر فنية في دراما رمضان 2020

* النجمات يحققن رقما قياسيا فى عدد البطولات.. وأبناء النجوم يفرضون سيطرتهم على الموسم

* أكبر عدد جرائم قتل فى مسلسلات هذا العام.. والخريطة الدرامية تشهد عودة أعمال السيرة الذاتية

* 5 برامج مقالب.. ورغم «كورونا» وجبة درامية متنوعة لم تحدث من قبل





يشهد الموسم الدرامى هذا العام الكثير من الظواهر الفنية تجعله الاكثر تميزا وتفردا بين مواسم الدراما الرمضانية الاخرى، ويكفيه انه الموسم الذى عاصر وباء «كورونا» هذا الفيروس الذى ينتشر فى العالم كله وتسبب فى حالة ارتباك غير مسبوقة، ودفع بالدول لاتخاذ إجراءات احترازية مختلفة لحماية شعوبها من الاصابة به، ورغم ان الجلوس فى البيت اكثر الطرق الآمنة لحماية الناس انفسهم من الاصابة بهذا الفيروس، إلا ان آلافا من الفنانين والفنيين نزلوا من بيوتهم لاستكمال تصوير الاعمال حتى يساهموا فى الترفيه عن الناس فى هذه الظروف الصعبة وتقديم لهم وجبة درامية متكاملة ومتباينة ومتنوعة.. واليوم ترصد «الشروق» 5 ظواهر فنية تميز بها هذا الموسم.

«1»

اهم ظواهر هذا العام الذى لفتت انتباه كثيرين، هو زيادة عدد البطولات النسائية بشكل كبير، بعد أن حققت النجمات رقما قياسيا فى تصديهن لبطولة المسلسلات هذا الموسم وتكاد تكون النسبة مناصفة بين البطولة النسائية والرجالية، فيبلغ عدد المسلسلات التى تتصدر النساء بطولتها نحو 10 مسلسلات هى «سكر زيادة» الذى يجمع فى بطولته بين نادية الجندى ونبيلة عبيد ومعهما سميحة أيوب وهالة فاخر، ومسلسل «لعبة النسيان» بطولة دينا الشربينى، ومسلسل «فرصة ثانية» بطولة ياسمين صبرى»، ومسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، ومسلسل «ونحب تانى ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل«بـ100 وش» بطولة نيللى كريم، ومسلسل «جمع سالم» بطولة زينة، ومسلسل «سلطانة المعز» بطولة غادة عبدالرازق، ومسلسل «القمر اخر الدنيا» بطولة بشرى ومسلسل «ولاد إمبابة» الذى شهد تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر التتر لاول مرة فى مشوارها الفنى، وهناك 3 مسلسلات تتقاسم النجمات بطولاتها مع النجوم الرجال وهى مسلسل «ليالينا 80» بطولة غادة عادل وصابرين اللتين يتشاركان البطولة مع إياد نصار وخالد الصاوى، ومسلسل «لما كنا صغيرين» وفيه تلعب ريهام حجاج البطولة النسائية امام محمود حميدة وخالد النبوى، ومسلسل «حب عمرى» الذى شهد تصدر الفنانة سهر الصايغ الأفيش لأول مرة مع الفنان والمطرب هيثم شاكر.

«2»

أما ثانى ظواهر هذا الموسم فهى سيطرة أبناء النجوم على مسلسلات هذا العام، فى ظل مشاركة عدد كبير منهم بطولة الأعمال الدرامية الذى تخوض الماراثون الرمضانى، ويعد مسلسل «الفتوة» اكثر الاعمال التى تشهد مشاركة أبناء النجوم حيث يشارك فى بطولته كل من ليلى أحمد زاهر، وأحمد خالد صالح، وهنادى هانى مهنى التى تشارك أيضا فى بطولة مسلسل «خيانة عهد» ومحمد عمرو ياسين، حفيد الفنان محمود ياسين وابن الفنان والمؤلف عمرو ياسين، وفى مسلسل «سكر زيادة» شاركت الممثلة اميرة هانى ابنة أخت الفنانة نبيلة عبيد كضيف شرف فى احدى حلقات المسلسل، وشاركت النجمة الصاعدة ماريا ادوارد ابنة الفنان ادوارد فى مسلسل «فرصة تانية» وفى نفس المسلسل يشارك الفنان احمد مجدى ابن المخرج مجدى أحمد على فى بطولة العمل ومعه عمر الشناوى حفيد الفنان الراحل كمال الشناوى، وشهد مسلسل«الاختيار» وجود عدد من ابناء النجوم حيث شارك كضيف شرف كل من الفنان محمد عادل إمام والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وفى نفس المسلسل يشارك الفنان كريم عبدالجواد ابن الفنان محمد عبدالجواد، وفى مسلسل «فلانتينو» تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين فى بطولة العمل ومعها كل من الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق والفنان طارق الابيارى ابن المخرج أحمد الابيارى، وهناك تيام مصطفى قمر الذى يشارك فى بطولة مسلسل «خيانة عهد»، وفى مسلسل «البرنس» تشارك الفنانة ريم سامى أخت المخرج محمد سامى.

«3»

ثالث ظواهر الدراما الرمضانية هذا العام انتشار جرائم القتل فى الكثير من المسلسلات، ففى مسلسل «لعبة النسيان» تحدث جريمتا قتل الزوج والعشيق وتبدأ احداث العمل بعد أن تستيقظ الزوجة «رقية» بعد غيبوبة طويلة، فتكتشف أنها لا تتذكر أى شىء حدث فى الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت فى مقتل زوجها بسبب خيانتها. والمسلسل بطولة دينا الشربينى وهو مأخوذ عن فورمات عالمية وهو سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج احمد شفيق، وفى مسلسل «البرنس» يتفق أخوه «رضوان» على قتله هو وأسرته بالكامل حتى يحصلون على ميراثهم منه بعد ان كتب ابوهم ثروته كاملة باسمه وحده قبل وفاته وحرمان باقى ابنائه من ميراثه، فيخططون لارتكاب جريمتهم بحادث سيارة حتى تبدو وكأنها قضاء وقدر، فتٌقتل زوجة رضوان وابنه، اما هو فينجو بصحبة ابنته، ويواصل اخوته محاولاتهم لقتله هو وابنته، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، ويتكرر الامر فى مسلسل «خيانة عهد» بطولة الفنانة يسرا، حيث تشهد الاحداث مقتل ابن «عهد» على يد اختها من أبيها، وذلك بعد ان اكتشف الابن ان خالته هى من زجت صديقتها فى طريقه حتى تدفعه لطريق الإدمان، حقدا وغيرة من شقيقتها وانتقاما منها بسبب والدتها التى كانت تعاملها هى وأخوها بطريقة سيئة، والعمل من تأليف احمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويشهد مسلسل «الفتوة» اكثر من جريمة قتل، حيث يتم قتل الفتوة أحمد الجبالى والد البطل حسن الجبالى ــ ياسر جلال ــ ومقتل الحاج بشر وحنوقة صديق حسن، والعمل تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنياوى، ويناقش مسلسل «سلطانة المعز» قضية الاتجار بالبشر، ويشهد العمل وقوع أكثر من جريمة قتل منها قتل شقيقة البطلة ــ غادة عبدالرازق ــ والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، كما تبدأ أحداث مسلسل «شاهد عيان» بتلقى بطل العمل خبر مقتل زوجته، وفى اطار رحلته للبحث عمن قتلها، يدخل السجن فى تهمة قتل، كما يسعى اعداؤه لقتله وتتوالى الاحداث، والمسلسل تأليف احمد مجدى وإخراج محمد حماقى، وتدور أحداث مسلسل «لما كنا صغيرين» حول البحث عن قاتل نهى ــ نسرين أمين ــ فى ظروف غامضة، وهى واحدة من شلة تتكون من 5 أصدقاء كانوا زملاء بالجامعة ثم التحقوا جميعا بالعمل فى مكان واحد، وتشهد الحلقات القادمة وقوع اكثر من جريمة قتل اخرى، والمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وفى مسلسل «جمع سالم» يتم القبض على الفنان محمد شاهين شقيق زينة فى تهمة قتل ضمن احداث المسلسل، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، وتبدا أحداث مسلسل «ليالينا 80» بحادث اغتيال الرئيس السابق محمد انور السادات، والمسلسل تأليف احمد عبدالفتاح وإخراج احمد صالح.

«4»

ورغم تكرار جرائم القتل فى حوالى 9 مسلسلات هذا الموسم، لكن تبقى ظاهرة التنوع فى الأعمال الدرامية أحد أبرز واهم ظواهر هذا الموسم فمنذ سنوات لم نشهد هذا الكم من الاختلاف والتنوع فى اعمال رمضان، فهذا الموسم يشهد عودة مسلسلات السير الذاتية من خلال مسلسل «الاختيار» الذى يحكى قصة البطل المصرى الشهيد العقيد أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى الجيش المصرى، الذى قُتل فى كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدى لهجوم مسلح فى سيناء، ويستعرض العمل بطولات شهداء مصر الابطال الذين قدموا حياتهم فداء لمصر، ويقدم العمليات الناجحة التى قادها الجيش المصرى للقضاء على الإرهاب، ويسلط الضوء على الجماعات الارهابية التى تسفك الدماء وترتكب الجرائم لتحقيق اهدافها الدنيئة، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة امير كرارة الذى يلعب دور «المنسى» واحمد العوضى الذى يلعب دور الخائن هشام العشماوى.

كما تشهد خريطة هذا الموسم عرض مسلسل ينتمى لاعمال الخيال العلمى وهو «النهاية»، والذى تدور احداثه بعد 100 عام من الان، وتحديدا عام 1120، وهو العمل الذى أحدث جدلا كبيرا، وتحدثت عنه وسائل الإعلام الاجنبية، خاصة انه يتحدث عن فناء إسرائيل وتحرير القدس، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وبطولة يوسف الشريف، ورغم ان صناعه يؤكدون انه اول عمل درامى خيال علمى فى مصر والشرق الاوسط، لكن يحسب لصناع مسلسل «نهاية العالم ليست غدا» انهم تطرقوا لهذه المنطقة على استحياء، حيث تدور الاحداث حول رياض عبدربه (حسن عابدين) مدرس فلسفة يصطدم بالواقع المادى النفعى المغاير تماما للقيم التى تعلمها ويعلمها لطلابه كالحق والخير والجمال، وعندما يفشل فى إصلاح ما حوله من خلل تتأكد له فلسفة صديقه، الدرديرى (توفيق الدقن) وهو مفكر عجوز يظن المحيطون به أنه فقد عقله.. فيلجأ رياض لنفس منطق الدرديرى الذى توفى منتظرا مساعدة كائنات فضائية، لتأتى له بحلول تنقذ العالم من الهلاك المحتمل والقريب للغاية. والمسلسل انتاج عام 1983، وهو من تأليف الكاتب الكبير يسرى الجندى وإخراج علوية زكى.

وفى خريطة الدراما الرمضانية هذا الموسم مسلسل تدور أحداثه قبل مائة عام من الان، وهو مسلسل «الفتوة» الذى يعيد المشاهد لزمن الفتونة ولغة «النبوت» سلاح الفتوة الذى يخوض به معاركه وينجح فى الانفراد بالسلطة وحده، متفوقا عن أقرانه، ويناقش العمل كيف يكون الفتوة العادل والفتوة الظالم.

وما بين مسلسل يحدث بعد مائة عام واخر قبل مائة عام هناك مسلسل «ليالينا 80» الذى يلعب على «النوستالجيا» او الحنين إلى الماضى، والذى تدور احداثه فى بداية الثمانينيات، ويقدم لنا شكل شوارع القاهرة فى هذا الوقت وكيف كانت الناس ترتدى ونوع السيارات التى كانوا يركبونها والأغانى التى كانوا يسمعونها وكيف كانت الحياة فى هذا الوقت.

كما تتنوع الخريطة الدرامية هذا الموسم فتشهد اعمالا رومانسية مثل «ونحب تانى ليه» و«فرصة ثانية» واخرى كوميدية مثل «عمر ودياب» و«رجالة البيت» و«فالانتينو» بـ100 وش» ومسلسلات اكشن واثارة مثل «لما كنا صغيرين» و«لعبة النسيان» واخرى اجتماعية مثل « 2 فى الصندوق» و«خيانة عهد» و«البرنس» ولولا ضيق الوقت والمشاكل التى واجهت المسلسل التاريخى الدينى «سيف الله المسلول» بطولة عمرو يوسف وأجلته لرمضان 2021 كان من الممكن ان يكتمل الموسم بكل أشكال وانواع الاعمال الدرامية.

«5»

واخر ظواهر هذا الموسم عودة برامج الكاميرا الخفية او «المقالب» بقوة، فتذيع قنوات mbc مصر ثلاثة برامج مقالب هى برنامج «رامز مجنون رسمى» الذى يقدمه رامز جلال كل موسم منذ نحو 10 أعوام باسم مختلف، هناك أيضا برنامج« خلى بالك من فيفى» تقديم فيفى عبده، وبرنامج «محدش فاهم حاجة» بطولة محمد ثروت، أما قنوات «الحياة» فتقدم برنامج «كريزى تاكسى» تقديم إبراهيم السمان، وتذيع قناة النهار برنامجى مقالب هما «البروفة» تقديم انتصار وبدرية طلبة، وبرنامج «المهزرتية» تقديم عمرو راضى.