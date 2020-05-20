تريزيجيه يشارك في تدريبات أستون فيلا بعد توقف كورونا

عاد محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك للمرة الأولى بعد توقف النشاط الرياضي في إنجلترا منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي عبر "انستجرام"، صورة له من مقر تدريبات الفيلانز وكتب:"عودة التدريبات".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك بها "الفيلانز" في التدريبات الجماعية منذ فترة التوقف، وخاض لاعبو الفريق الإنجليزي المران وسط قواعد التباعد الإجتماعي الصارمة.

ونشر أستون فيلا، اليوم الأربعاء، أيضا صورا لأحمد المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والذي خاض أيضا مران أستون فيلا الأول بعد توقف كورونا.

ولم يتحدد إلى الآن الموعد الرسمي لعودة المسابقة، ولكن وفقا للعديد من التقارير الإنجليزية، فمن المحتمل عودة الدوري إما 12 يونيو أو 19 يونيو القادم.

وكان أستون فيلا في المركز الـ19 قبل فترة التوقف، وبرصيده 25 نقطة، ويبعد عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بـ4 نقاط.