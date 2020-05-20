سويسرا تمدد العمل بآلية لمساعدة البنوك على الاستمرار في الإقراض

قررت السلطات في سويسرا تمديد العمل بآلية تنظيمية، جرى تطبيقها أول مرة في شهر مارس الماضي، لضمان استمرار البنوك في تقديم الإقراض للشركات والأفراد المتضررين من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان من الهيئة التنظيمية السويسرية، أنه سوف يتم استثناء الأموال المدخرة من جانب البنوك في البنك المركزي من حساب نسبة الرافعة المالية، التي تشير إلى القوة المالية، لدعم بنوك كريدي سويس جروب ايه جي ويو بي اس جروب ايه جي. وكان من المقرر انتهاء العمل بالآلية في الأول من يوليو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان: "العملاء مستمرون في الاحتفاظ بمدخرات كبيرة بصورة غير اعتيادية لدى البنوك السويسرية".

وتعد هذه الإجراءات ضمن أحدث الخطوات التي تتخذها السلطات السويسرية، التي تسعى لتخفيف القيود على الائتمان لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقدم الإجراءات عند الإعلان عنها أول مرة نحو 20 مليار فرانك (20.6 مليار دولار) للبنوك.

وتعتزم الجهات المنظمة للبنوك في أنحاء أوروبا الانتظار حتى نهاية الربع الثالث قبل أن تقرر ما إذا كانت سوف تمنح المزيد من التسهيلات أو سوف تبدأ العودة التدريجية للمطالب الأكثر صرامة.