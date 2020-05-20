بنك أوف أمريكا يحذر من استمرار الطلب الضعيف على النفط

قال فرانشيسكو بلانش رئيس إدارة تداول السلع في مجموعة بنك أوف أمريكا ميرل لينش المصرفية الأمريكية، إنه في حين من السابق لآوانه القول إن الطلب العالمي على النفط تجاوز أدنى مستوياته، فإن تفجر موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا، يمكن أن تغير الموقف تماما.

وبحسب محللي بنك أوف أمريكا فهناك سيناريوهان آخران لتطورات سوق النفط وهما عودتها إلى مستواها الطبيعي أو مستواها شبه الطبيعي.

في الوقت نفسه يتعافي الطلب على البنزين، لكن تعافي الطلب على وقود الطائرات سيستغرق وقتا أطول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلانش قوله في تصريحات للصحفيين إنه "إذا حدثت موجة جديدة من الإغلاق (نتيجة موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا) في الخريف المقبل، فإننا قد نرى انهيارا في الطلب على النفط".

وأضاف: "أي موجة ثانية من فيروس كوفيد-19 ستكون مدمرة لاستهلاك النفط في العالم".

ووفقا لهذا السيناريو فإن الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل يمكن أن يتراوح بين 85 و95 مليون برميل يوميا .

وأشار خبير أسواق السلع إلى احتمال تركيز إجراءات التحفيز الاقتصادي الحكومي على الاستثمارات صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية مما يعرقل تعافي الطلب العالمي على النفط.