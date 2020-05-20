محافظ الغربية: إزالة 933 حالة تعد ومخالفة على الأراضى الزراعية

شدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر.

وقال محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة 933 حالة تعد ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت 465 تعدا على الأراضي الزراعية على مساحة 22 فدانا و14 قيراطا و11 سهما، و294 مخالفة بناء على مساحة 42 ألف و17 مترًا مربعًا، وإزالة 174 تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و577.5 متر مربع.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات يوميا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.