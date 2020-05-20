تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في أربيل والسليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في السليمانية وأربيل.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ الثلاثاء - أن مختبرات وزارة الصحة في الإقليم، سجلت 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إحدى الإصابات تعود لرجل يبلغ من العمر 44 عاما وهو من محافظة أربيل.

وأضافت أن "الإصابات التسع الأخرى سجلت في مدينة السليمانية، ومنها تعود لأربع نساء وأربعة رجال"، مشيرة إلى أن "8 من هؤلاء المصابين هم من الملامسين لمصابين سابقين، فيما ظهرت أعراض الفيروس على مصاب جديد".