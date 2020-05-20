تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا بأكثر من المتوقع

ظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس الثلاثاء، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة فقد تراجع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر30% إلى ما يعادل 891 ألف وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 6ر18% خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 276ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات خلال أبريل الماضي بنسبة 8ر23% إلى ما يعادل 927 ألف وحدة سنويا مقابل 216ر1 مليون وحدة سنويا في مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأكثر من المتوقع لعدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي نتيجة التراجع في كل من مشروعات المباني ذات الوحدة الواحدة والمباني متعددة الوحدات.