أسيوط تورد 112 ألف و851 طن قمح للصوامع ومراكز التجميع .. وجنوب سيناء تتسلم 60 طنًا حتى الآن

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، أن لجان استلام القمح، استمرت في تلقي الكميات المتبقية من المحصول لدى المزارعين أمس الأربعاء، وذلك قبل توقف اجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن اللجان تسلمت حوالي 2 مليون و900 ألف طن قمح حتى الان.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلي لموسم 2020، مستمرة في العمل يوميا، بديوان عام وزارة التموين مع الجهود المبذولة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وأكد أن الوزارة تحرص على سداد أموال المزارعين خلال أقل من 48 ساعة فقط من تمام عمليات التوريد، بسعر يصل إلى 700 جنيه للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، على أن يكون المحصول خاليا من الإصابة الحشرية، والرمل، والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، بعدد من القطاعات الخدمية التابعة لها استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن تشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة بمنافذها، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية.

ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، وذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف وزير الزراعة، السيد القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد.

وقال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم توريد 112 ألف و851 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن حيث تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتي بلغت 226 الف و683 فدان، لافتًا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة فضلًا عن استلام الاقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة.

وأكد محافظ أسيوط، أن هناك زيادة كبيرة فى كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية، مصدرًا تعليماته لجميع قيادات التموين والزراعة بتشديد الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إبراهيم سرور، أن كميات القمح التي تم توريدها هذا العام تشهد زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع.

وأكد وكيل الوزارة على التنسيق مع مديرية التموين لمتابعة لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمامهم، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته قال وكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد إسماعيل، إنه يتم تنظيم حملات مفاجئة على جميع مراكز التجميع وأفرع البنك الزراعي المصري بالمراكز للوقوف على أعمال التوريد ومراجعة الإجراءات، وشروط التوريد وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة لافتَا إلى تحرير المحاضر الفورية للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أسامة إبراهيم، إن إنتاج المحافظة من محصول القمح هذا العام بلغ 60 طنًا، وجرى توريدهم جميعًا للمطحن بمدينة الطور، موضحًا أن هذا المحصول يعد طفرة في مجال الزراعة، وأرجع ذلك لتحفيز المزارعين على زراعته، وأيضًا اعتماد مطحن طور سيناء للتوريد مما ساعد على تخفيف عبء التنقلات للشون في الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريح له امس الأربعاء، أن معدل زيادة المساحة المنزرعة قمحًا بجنوب سيناء هذا العام يصل إلى 30%، وتبلغ مساحة الأراضي التي جرى زراعتها بمحصول القمح 845 فدانًا؛ بينهم 480 فدانًا بمدينة الطور و364 فدانًا بمدينة رأس سدر، إضافة إلى فدان ونصف بمدينة نويبع.