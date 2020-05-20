 المعارضة الفنزويلية: الشرطة قتلت 158 شخصا خارج نطاق القضاء في الربع الأول من العام الجاري - بوابة الشروق
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المعارضة الفنزويلية: الشرطة قتلت 158 شخصا خارج نطاق القضاء في الربع الأول من العام الجاري

الشرطة الفنزويلية
الشرطة الفنزويلية
كاراكاس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:49 ص

أفاد تقرير أعدته لجنة حقوقية معينة من جانب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، زعيم المعارضة خوان جوايدو، أن وحدة قوات العمليات الخاصة بالشرطة نفذت 158عملية قتل خارج نطاق القضاء خلال الربع الأول من عام 2020.

وذكر التقرير: "تواصل قوات العمليات الخاصة العمل كمجموعة إبادة لصالح النظام، فهي مكرسة لانتهاك حقوق الحياة والسلامة الشخصية بشكل دائم"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن تلك الوحدة الشرطية صنفت جميع حالات القتل على أنها "مقاومة للسلطة أو مواجهة لها".

وأشار إلى أن الضحايا هم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما وكانوا يعيشون في أحياء فقيرة.

ولم يشر التقرير إلى سقوط قتلى من عناصر الوحدة الشرطية.

ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق، وفقا لبلومبرج.


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