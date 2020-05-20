رئيس الوزراء الروسي: يبدو أننا تجاوزنا ذروة موجة تفشي فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تجاوزت على ما يبدو ذروة موجة تفشي فيروس كورونا، ما يتيح للسلطات القيام "برفع حذر" لقيود الحجر الصحي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن ميشوستين القول في اجتماع مع كبار المسؤولين :"اليوم هو اليوم الأول الذي يتجاوز فيه عدد المتعافين عدد الإصابات الجديدة".

وقال ميشوستين :"ربما يعني هذا أن نظام الرعاية الصحية لدينا بدأ في تجاوز ذروة عبء العمل ... هذا يظهر أن الوضع بدأ يستقر تدريجيا، خاصة في موسكو، التي كانت أكثر من عانى من الإصابات الجديدة".

وسجلت موسكو، عاصمة روسيا وأكبر مدنها، نحو نصف إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة بكورونا في البلاد، والذي تجاوز 300 ألف.